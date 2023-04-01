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طالبان تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

منذ 43 دقيقة
علم طالبان

علم طالبان

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أفادت شبكة سكاى نيوز، السبت، بأن طالبان تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين فى أفغانستان بينهم السائح مايلز روتليدج الذي يهوى زيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.

وذكر التقرير أن الرجلين الآخرين هما المسعف في المجال الخيري كيفن كورنويل ومواطن بريطاني آخر لم يتم الكشف عن اسمه يدير فندقا في كابول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لرويترز في بيان “نعمل جاهدين لتوفير الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم”. ولكنه لم يؤكد التفاصيل عن الرعايا البريطانيين.

واكتسب روتليدج شهرة وأثار الجدل، من خلال السفر إلى البلدان الخطرة ووضع منشورات عن ذلك على الإنترنت.

    المصدر :
  • رويترز

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