طالبان تحذر الولايات المتحدة من "زعزعة استقرار" نظامها‏

حذّرت “طالبان” الولايات المتحدة من “زعزعة استقرار” نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من ‏أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي السبت‎.‎

وقال متقي لوكالة “باختر” الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: “أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة ‏الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف‎”.‎

وأضاف: “العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشي ء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو ‏أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب‎”.‎

وجاءت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أمريكي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة ‏الخارجية الأمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز‎.‎