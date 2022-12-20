طالبان تحظر "الجامعات" على الفتيات.. وتُطلق "بادرة حسن نية" تجاه واشنطن

في اليوم الذي واجهت فيه الحركة إدانات لحظرها التعليم الجامعي للنساء، أفرجت حكومة طالبان عن أميركيين اثنين كانا معتقلين في أفغانستان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء.

ففيما توعدت واشنطن حركة طالبان بإجراءات ردًا على منعها الفتيات من التعليم بالجامعات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين “نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقًا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال”.

كما أوضح أن قواعد السرية تمنعه من تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الأميركيَين.

يأتي الإفراج عنهما في اليوم الذي حظرت فيه حكومة طالبان على النساء في أفغانستان ارتياد الجامعات، ما استدعى إدانة من الولايات المتحدة التي حذّرت من أن تلك الخطوة سترتب على الحركة المتشددة تكاليف.

في هذا الإطار، قال برايس “لا يفوتنا للمفارقة أنهم قاموا ببادرة حسن نية تجاهنا في اليوم الذي اتخذوا فيه خطوة كتلك تجاه الشعب الأفغاني” مضيفًا “السؤال يوجه لطالبان بشأن توقيت هذا الأمر”.

هذا وقررت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

جاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: “أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر”.

فيما أكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء، بعد أقل من 3 أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

وبعد استيلاء “طالبان” على السلطة في آب/ أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.