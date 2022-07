"طالبان" تحظر تشغيل الموسيقى في السيارات ونقل النساء بدون حجاب

حظرت حركة “طالبان” تشغيل الموسيقى في السيارات، وكذلك نقل النساء بدون ارتداهن الحجاب.

وذكرت قناة “كابل” التلفزيونية أن وزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) قدمت توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم نقل النساء غير المحجبات في السيارات.

وفي وقت سابق حظرت حركة “طالبان” بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون.

JUST IN: #Taliban banned playing music in cars.

Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice confirms to Kabul News TV, that written recommendation has been given to drivers not to play music and not to get in women in cars without hijab. https://t.co/jNvcQHUQq5

— KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 25, 2021