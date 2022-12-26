"طالبان" تردّ على انتقادات إيران: "إهتموا بمشاكلكم"

ردًا على انتقادات النظام الإيراني حول منع تعليم المرأة في أفغانستان، نشرت وزارة خارجية طالبان تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، قالت فيه: “الأفضل لهم إقناع النساء المحتجات في بلادهم، وألا يحاولوا، باسم التعاطف، لفت النظر عن مشاكلهم الداخلية إلى بلدنا”.

كانت وزارة خارجية إيران قد أعربت عن أسفها بعد نشر خبر منع النساء من الدراسة في الجامعات الأفغانية، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإيرانية نفسها بقمع النساء والطالبات في الانتفاضة الشعبية التي بدأت بسبب مقتل مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الخميس الماضي: “إن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها جارة لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لسماع نبأ وجود معوقات أمام التعليم الجامعي العالي للفتيات والنساء في أفغانستان”.

كما أعرب عن أمله في أن تقوم طالبان “بإزالة العقبات بسرعة، وتمهيد الطريق لاستئناف تعليم طلاب وطالبات هذا البلد في جميع مراحل التعليم”.

فيما وصفت وزارة خارجية طالبان، في تغريدة الأحد، هذا القرار الذي أدانته دول عديدة حول العالم، بأنه “تأخير مؤقت في العملية الأكاديمية”.

يذكر أن حركة طالبان كانت قد قررت، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

كما قال وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، محمد نديم، أمس الأحد، إنهم “لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع” عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء، وأضاف: “مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي”.

هذا ولم تتوقف قرارات طالبان حتى الآن، عند منع الفتيات من التعليم الجامعي فحسب، بل أصدرت الحركة، السبت، أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، من دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات.

الحركة بررت القرار بعدم اتباع الموظفات قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب، وهددت بتعليق تراخيص المنظمات التي لا تنفذ القرار. وأثارت الخطوة تنديدات المجتمع الدولي ومخاوف من أثرها على إيصال المساعدات، وتأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحركة تقيد فيها حرية وحقوق النساء في البلاد.