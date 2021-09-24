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طالبان تريد اجتذاب استثمارات روسية إلى أفغانستان

24 - سبتمبر - 2021
عناصر من طالبان

عناصر من طالبان

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قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن حركة طالبان، ترغب في اجتذاب الاستثمارات الروسية إلى أفغانستان.

وذكر مجاهد، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أنه يمكن لروسيا مع دول أخرى، البدء في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية في أفغانستان، والاستثمار فيها.

وأضاف نائب الوزير الأفغاني: “لا يمكنني الحديث هنا عن مشاريع محددة، لكن يمكن للدول المختلفة مساعدتنا. يمكن لروسيا، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أفغانستان، وفي تحقيق القضايا الاقتصادية الأخرى”.

وأشار ذبيح الله مجاهد، إلى أن “تركيا يمكنها مساعدتنا في مجال التعليم. كما يمكن للدول الأخرى مساعدتنا في مختلف المجالات”.

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