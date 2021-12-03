"طالبان" تصدر مرسوما حول حقوق المرأة

أكدت حركة “طالبان” الأفغانية ضرورة احترام حقوق المرأة، وأوعزت للمنظمات ذات الصلة ورجال الدين وشيوخ القبائل باتخاد إجراءات جادة لضمان هذه الحقوق.

جاء ذلك في مرسوم لـ”أمير المؤمنين” نشرته الحركة على منصاتها الإلكترونية الرسمية اليوم الجمعة.

وشدد المرسوم على أنه لا يمكن لأي شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج، وأضاف: “المرأة ليست ملكية، بل هي إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة”.

كما أكد المرسوم أنه لا يجوز لأحد بمن فيهم أقاربها، أن يتزوج أرملة بالقوة، و”للأرملة الحق في إما الزواج أو تحديد/اختيار مستقبلها”.

وحسب المرسوم، فإن الأرملة يحق لها الحصول على ميراث و”نصيب ثابت في أموال زوجها وأولادها وأبيها وأقاربها”، وكذلك الحصول على “مهر” من زوجها الجديد.

وذكر المرسوم أن وزارة الحج والشؤون الدينية تلقت تعليمات لتشجيع العلماء على توعية الناس بحقوق المرأة، بينما تم تكليف وزارة الإعلام والثقافة بنشر المواد المتعلقة بحقوق المرأة، وكذلك تشجيع الكتاب والناشطين على نشر “مقالات مفيدة” عن حقوق المرأة.

Special Decree Issued by Amir al-Momenin on Women's Rights https://t.co/OEZYqiCE7R pic.twitter.com/Y4xdq0gIQa — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 3, 2021