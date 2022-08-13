السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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طالبان تعتقل 10 صحفيين بينهم أجانب

منذ 6 دقائق
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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اعتقلت قوات تابعة لطالبان، ما لا يقل عن 10 صحفيين بينهم أجانب خلال تغطية احتجاجات للنساء بكابول، وفق ما أفادت وكالة أنباء أفغانية، السبت.

ونقلت وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية عن مصادر مطلعة في كابول قولها: إن “قوات أمنية تابعة لطالبان اعتقلت عشرة صحفيين بينهم أجانب”.

وأضافت أنه “بعد التحقيق مع الصحفيين أفرجت طالبان عن الأجانب فيما لا يزال مصير الصحفيين المحليين مجهولاً”.

ولم يصدر أي تعليق من حكومة حركة طالبان بشأن أسباب اعتقال الصحفيين خلال تغطية احتجاجات سلمية للنساء شهدتها العاصمة كابول.

وتزايدت الضغوط على عمل الصحفيين والإعلاميين والناشطين في أفغانستان منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب العام الماضي.

وشهدت كابول اليوم السبت، احتجاجات نظمتها أفغانيات، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لسيطرة طالبان على البلاد.

وردت قوات تابعة لطالبان على الاحتجاجات بالقوة، وأظهرت مقاطع فيديو قيام قوات أمنية بإطلاق النار لتفريق المحتجات.

ورفعت النساء شعارات عديدة من بينها “الخبز والعمل والحرية”، و”نحن النساء مستيقظات نكره التمييز” و”سنبقى ونبني”، فيما ذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية سوء الأحوال المعيشية والقيود التي فرضتها حكومة حركة طالبان على النساء.

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