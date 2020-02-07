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طالبان تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة شرق أفغانستان

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الخميس، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قرب منطقة ”ولسوالي وعليشنج“ التابعة لولاية لغمان شرق أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية في منطقة ولسوالي وعليشنج بمقاطعة لغمان، في أعقاب هجوم المجاهدين“.

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وأضاف أنه ”تم العثور على بقايا الطائرة في المنطقة“.

ولم تعلق أمريكا أو قواتها المتواجدة في أفغانستان، حتى الآن، على ما ذكرته حركة طالبان.

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