الثلاثاء 14 صفر 1443 ﻫ - 21 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طالبان تعلن تعيينات وزارية جديدة

منذ 24 دقيقة

طالبان

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، يوم الثلاثاء، أسماء باقي أعضاء الحكومة التي جرى تشكيلها مؤخرا.

وقدم مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، وجاءت التعيينات الحكومية على النحو التالي:

– نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.

– قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.

– محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.

– عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.

– الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.

– الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.

– مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.

– غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.

– جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.

– عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.

– لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش العراقي-أرشيفية
الجيش العراقي يصف تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني بـ”غير المبررة”
الجيش السوداني يعلن عن استعادة الهدوء عند حدود البلاد مع إثيوبيا
حكومة السودان: منفذو الانقلاب ضباط من نظام البشير
ابو الغيط
أبوالغيط: 14 دولة عربية تعاني من الجفاف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

تاتيانا واكيم
قتيلة جراء إشكال بإحدى المطاعم في غوسطا
الباحث السعودي نايف خالد الوقّاع: استدعاء البخاري رسالة للاخوة في لبنان
واتساب
أخطاء قد تؤدي إلى حظر حسابك على “واتس اب”