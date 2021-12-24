السبت 21 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 25 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“طالبان” تعلن معاقبة كل من يقوم باستغلال المناجم بشكل غير قانوني

منذ 15 ساعة
قيادة حركة طالبان

قيادة حركة طالبان

A A A
طباعة المقال

قال شهاب الدين ديلاوار، القائم بأعمال وزير المناجم والبترول في حكومة حركة “طالبان” في أفغانستان، إن هناك تقارير عن استخراج غير قانوني من المناجم في عدة أجزاء من البلاد.

وتوجه ديلاور إلى أصحاب الأعمال الذين تجمعوا لتقديم عروضهم للحصول على عقد للتعدين في ولاية ننغرهار بشرق البلاد، معلنا أنه إذا تم القبض على الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب غير القانوني فستتم مصادرة الآلات التي تكون بحوزتهم، وسيتم إرسالهم إلى سجون باغرام أو بول شرخي، وستتم معاقبتهم بشدة.

وأكد أن الحكومة ستلغي عقد الشركة التي تحاول استخراج حجر نفريت الكريم، أكثر مما هو محدد في العقد، مضيفا: “لا تحاولوا سرقة حتى كيلو غرام واحد، وإلا سيتم إلغاء العقد ومعاقبتكم.. قوات المخابرات التابعة لنا سوف تقوم بمراقبتكم”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الإيراني يهنئ البابا بالميلاد
    جريمة غامضة في ايطاليا.. مقتل مصري ودفنه داخل شقة
    الامارات
    بينها 10 دول عربية.. أبو ظبي تحدث “القائمة الخضراء” لوجهات السفر إليها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة عكر
    “الانتربول” يُلاحق الوزيرة السابقة زينة عكر وزوجها
    صورة تعبيرية
    بلقيس ملكة سبأ وزوجة نبي الله سليمان.. هل كانت أمها من الجن؟!!
    واتساب
    لمستخدمي واتساب وفيسبوك.. خذوا حذركم!!