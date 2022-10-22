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طالبان تعلن مقتل 6 عناصر من تنظيم الدولة في كابول

منذ 37 دقيقة
علم طالبان

علم طالبان

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قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، السبت، إن قوات الأمن التابعة لها قتلت ستة من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذت خلال الليل في العاصمة كابول.

وأضاف المتحدث قاري يوسف أحمدي أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين قتلوا في الغارة التي استهدفت مخبأهم شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة، أحدهما على مسجد في المدينة والآخر على معهد تعليمي وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات.

وقال أحمدي “كانوا من منفذي الهجوم على مسجد وزير أكبر خان وكذلك … معهد كاج التعليمي”. وأكد مقتل أحد أفراد قوات الأمن التابعة لطالبان في العملية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين.

ويعد الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان عدوا لطالبان.

وظهر أعضاء التنظيم لأول مرة في شرق أفغانستان عام 2014 ونفذوا لاحقا هجمات في مناطق أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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