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“طالبان”: تعليم النساء في أفغانستان مستمر

28 - نوفمبر - 2021

النساء في أفغانستان

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قال رئيس حكومة “طالبان” في أفغانستان، محمد حسن أخوند زاده، إن الجهود جارية لتخصيص مزيد من المرافق التعليمية للطالبات وإن تعليم النساء مستمر بالبلاد مع مراعاة بعض القواعد الإسلامية.

وفي خطاب صوتي مسجل، بثته وسائل الإعلام الحكومية في أفغانستان أمس السبت، استمر نصف ساعة، ويعتبر الأول لأخوند زاده، أحد مؤسسي “طالبان”، منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، قال أخوند زاده: إن تعليم النساء في أفغانستان “مستمر”، وأشار إلى أن “طالبان” قد تزيد من عدد المرافق التعليمية للطالبات “مع مراعاة بعض القواعد الإسلامية”.

ودافع أخوند زاده، في خطابه عن “حكم الحركة واتهم أعضاء الحكومة السابقة بالتسبب في تفاقم البطالة، والانهيار المالي”.

وقال: “أقول إلى الأمة، كوني يقظة، بقايا الحكومة السابقة يدلون بتصريحات، ويسببون القلق، ويضللون الناس حتى لا يثقوا في حكومتهم”.

وفي إشارة إلى ما وصفه بـ”الفساد المستشري” في الحكومة السابقة، قال إن “”طالبان” على النقيض تماما من ذلك، حيث تقضي على الفساد وجلبت الأمن إلى جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أخوند زاده: “نحاول قدر المستطاع حل مشاكل الناس، ونعمل ساعات إضافية في كل مكان”.

وأدى استيلاء “طالبان” على السلطة مجددا إلى وقف المساعدات الدولية للحكومة الأفغانية، ووضع الحظر على مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية الموجودة في الخارج، ما أدى إلى تفاقم تدهور الاقتصاد المنهار أصلا.

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