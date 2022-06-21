طالبان تفرج عن 5 بريطانيين معتقلين منذ أشهر

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة الثلاثاء إن “إمارة أفغانستان الإسلامية” أفرجت عن خمسة بريطانيين بعد نحو ستة أشهر في الأسر.

وقال مجاهد وهو أيضا نائب وزير الإعلام والثقافة إن الرجال احتجزوا بتهمة انتهاك القوانين والتقاليد الأفغانية، مضيفا أن “البريطانيين اعتقلوا منذ ستة أشهر لمخالفتهم قوانين البلاد وتقاليد الشعب الأفغاني، وأنه تم الإفراج عنهم بعد سلسلة لقاءات بين مسؤولي البلدين” وفقا لموقع “كابل تايمز” الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة إن المفرج عنهم تعهدوا بالبقاء ملتزمين بقوانين البلاد وتقاليد وثقافة الشعب الأفغاني.

وشدد على أن أفغانستان الآن آمنة للجميع ويمكن لأي شخص زيارة أفغانستان لأعمال الإغاثة أو لأغراض السياحة.

اعتذار بريطاني

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “إننا نرحب ونقدر إطلاق الإدارة الحالية لأفغانستان سراح خمسة مواطنين بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان”.

وتابع: “لم يكن لهؤلاء الرعايا البريطانيين أي دور في عمل حكومة المملكة المتحدة في أفغانستان وسافروا إلى أفغانستان ضد نصيحة السفر للحكومة البريطانية وكان هذا خطأ”. وأضاف المتحدث “باسم عائلات البريطانيين نعرب ونعتذر عن أي انتهاك للثقافة أو العادات أو القوانين الأفغانية”.