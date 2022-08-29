الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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طالبان تقترب من إبرام عقد لشراء البنزين من روسيا

منذ 5 دقائق
عناصر حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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قال مسؤولون بوزارة التجارة الأفغانية لرويترز إن حكومة حركة طالبان في المراحل الأخيرة من محادثات في موسكو حول شروط عقد لشراء البنزين من روسيا.

وأكد حبيب الرحمن حبيب المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الأفغانية أن وفدا رسميا برئاسة وزارة التجارة يزور العاصمة الروسية ويضع اللمسات الأخيرة على عقود توريد القمح والغاز والنفط.

وقال في رسالة لرويترز “إنهم يُجرون مفاوضات مع الجانب الروسي” مضيفا أنهم سيُرسلون التفاصيل بمجرد استكمال العقود.

وأبلغ مصدر في مكتب وزير التجارة والصناعة رويترز بأن مسؤولين فنيين من الوزارة ومن وزارة المالية ظلوا في موسكو للعمل على إتمام هذه العقود بعد زيارة لوفد وزاري هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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