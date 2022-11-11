طالبان تمنع النساء من ارتياد المتنزهات

قال متحدث باسم الوزارة المعنية بالأخلاق في حكومة طالبان إنه لن يُسمح للنساء بارتياد المتنزهات لأسباب منها عدم التزامهن خلال تواجدهن بها بالزي الإسلامي وفقا لتفسير الحركة.

وأدلى محمد عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بهذه التصريحات في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، وعند سؤاله عن القيود، أحال رويترز إلى التسجيل الصوتي للمقابلة.

وقال “على مدى الأربعة عشر أو الخمسة عشر شهرا الماضية كنا نحاول توفير بيئة موافقة للشريعة (الإسلامية) ولثقافتنا تتيح للنساء الذهاب إلى المتنزهات”.

وأضاف “للأسف لم يبد مُلاك الحدائق تعاونا جيدا معنا، وكذلك النساء لم يلتزمن بارتداء الحجاب كما تم اقتراحه، وتم اتخاذ قرار بمنعهن في الوقت الحالي”.

وترتدي جميع النساء في أفغانستان تقريبا الحجاب في الأماكن العامة. ومع ذلك، قالت طالبان إن على النساء ارتداء ملابس طويلة فضفاضة تغطي أجسادهن ووجوههن أيضا، مثل البرقع، ولا تغطي بعض النساء في كابول والمراكز الحضرية الأخرى وجوههن في الأماكن العامة بينما تضع أخريات كمامات طبية.

وقالت حكومات غربية إن على طالبان أن تعدل عن توجهاتها فيما يخص حقوق المرأة، بما في ذلك دلائل على تراجعها عن فتح مدارس ثانوية للفتيات، لتمهيد الطريق نحو الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان.

ولم يتضح إلى متى ستستمر قيود ارتياد المتنزهات وما إذا كان سيتم تعميمها في أنحاء أفغانستان.

وذكر مشغلو المتنزهات في هرات بغرب البلاد وبلخ وبدخشان في الشمال أنه لم يُطلب منهم منع دخول النساء بعد.

وقالت بعض النساء في تلك الأقاليم لرويترز إنهن يتابعن القيود في كابول عن كثب ويخشين أن تطبق في أقاليم أخرى.

وقالت امرأة في بدخشان طلبت عدم الكشف عن هويتها “هنا لم يفرضوا قيودا على النساء والفتيات حتى الآن، لكنك لن تعرف أبدا متى يغيرون رأيهم”.

وتقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية.