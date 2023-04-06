طالبان تنقل مكتب المتحدث باسمها إلى قندهار بجنوب أفغانستان

قالت وزارة الإعلام في أفغانستان إن المتحدث الرئيسي باسم إدارة طالبان سينقل مكتبه من العاصمة إلى مدينة قندهار في جنوب البلاد، في مؤشر على الأهمية المتزايدة للمنطقة التي يقيم فيها زعيم الحركة.

ويعتبر إقليم قندهار مهد حركة طالبان.

ويعيش زعيم الحركة هبة الله آخندزاده هناك ونادرا ما يقوم بزيارات علنية إلى كابول التي تبعد نحو 450 كيلومترا إلى الشمال وحيث توجد مكاتب الحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء بالوكالة.

وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم وزارة الإعلام “نُقل ذبيح الله مجاهد وسمنكاني إلى قندهار”، في إشارة إلى إنعام الله سمنكاني وهو نائب متحدث.

وتعد الخطوة واحدة من أولى الحالات المعروفة لنقل مسؤول يتولى دورا كبيرا في إدارة طالبان مكتبه من العاصمة.

ولم توضح وزارة الإعلام سبب الخطوة، لكنها تشير إلى أهمية أكبر للمسؤولين المقيمين في قندهار.

وقال مسؤولون إن القرارات الرئيسية، مثل فرض قيود على ارتياد الفتيات والنساء المدارس الثانوية والجامعات ومنع معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية من العمل، اتخذها آخندزاده في قندهار وتنفذها الوزارات في كابول.

وظل مجاهد لسنوات أحد أهم الأصوات الناطقة باسم طالبان، بما في ذلك خلال فترة تمردها التي انتهت عندما تولت السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة في عام 2021.

وكان يتحدث بانتظام إلى المراسلين بالهاتف وعبر الرسائل النصية، لكنه كشف عن نفسه لأول مرة في مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من تولي طالبان زمام الأمور.