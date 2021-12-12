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"طالبان": سماح واشنطن بإجراء تحويلات مالية إلى أفغانستان خطوة جيدة

12 - ديسمبر - 2021
قيادة حركة طالبان

قيادة حركة طالبان

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رحبت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم الأحد، بقرار الولايات المتحدة السماح بإجراء تحويلات مالية غير تجارية إلى أفغانستان.

وكتب عبد القهار بلخي الذي يشغل منصب المتحدث باسم الخارجية في الحكومة المنبثقة عن حركة “طالبان” (وغير المعترف بها دوليا) على صفحته في “تويتر”: يعد إصدار وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام السادس عشر للبنوك خطوة جيدة تمكن الأفغان المقيمين في الخارج من تحويل الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان من خلال (شركتي) ويسترن يونيون وموني غرام والقنوات المصرفية الأخرى”.

وأضاف بلخي في تغريدة لاحقة: “نحن نقدر هذا التقدم ونأمل أن يتم ضمان حق الأفغان في الوصول إلى جميع خدمات النظام المصرفي الدولي”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت في 10 ديسمبر ترخيصا يسمح بإجراء تحويلات مالية شخصية غير تجارية إلى أفغانستان. ويشمل هذا القرار الموافقة على تنفيذ معاملات مالية مع شخصيات اعتبارية تخضع لسيطرة حركة “طالبان” أو “شبكة حقاني” المتصلة بها، أو مع هاتين المنظمتين مباشرة، إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ تحويلات مالية شخصية غير تجارية إلى أفغانستان، “بما في ذلك عبر المؤسسات الائتمانية الأفغانية”.

وكانت مثل هذه المعاملات محظورة سابقا بسبب خضوع “طالبان” و”شبكة حقاني” للعقوبات الأمريكية.

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