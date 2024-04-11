طالب سابق بجامعة في نيويورك يقر بتوجيه تهديدات ضد اليهود

أفادت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل 2024، إن طالبا سابقا بجامعة كورنيل أقر بنشر تهديدات عبر الإنترنت شملت التهديد بالقتل والعنف ضد الطلاب اليهود في حرم الجامعة.

فقد واجه باتريك داي (21 عاما) اتهامات في أواخر العام الماضي بإططلاق تهديدات عبر الإنترنت ضد الطلاب اليهود في الجامعة الكائنة بمدينة إيثاكا في ولاية نيويورك الأمريكية.

يحذر مسؤولون حكوميون أمريكيون وجماعات مجتمع مدني من تزايد التهديدات ضد اليهود والمسلمين والأمريكيين من أصول عربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجاء في اعترافات داي أنه هدد في 28 و29 أكتوبر بتفجير وطعن واغتصاب اليهود في قسم خاص بكورنيل في منتدى على الإنترنت.

وقالت وزارة العدل إن تهديدات داي “تسببت في حالة من الذعر والخوف واسع النطاق” في المجتمع اليهودي بكورنيل.

ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 12 أغسطس آب.

وقالت الوزارة إن داي تنتظره عقوبة سجن حدها الأقصى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار وتعويض المتضررين والبقاء تحت المراقبة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه. ولم يتسن بعد التوصل إلى طريقة وسيلة للتواصل مع داي.

يشجب الرئيس الأمريكي جو بايدن تصاعد معاداة السامية وكراهية المسلمين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما هاجمت حركة حماس إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، وأعقبه هجوم إسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حماس أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفقا لتقديرات وزارة الصحة في غزة .