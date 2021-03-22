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"طباخ بوتين" يزعم وجود محاولة لاختطافه من قبل عصابة أميركية ... هذا ما كشفه

22 - مارس - 2021

الرئيس بوتين مع يفغيني بريغوجين

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أرسل رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين مذكرة إلى لجنة التحقيقات الفيدرالية في بلاده حول وجود محاولة لاختطافه من قبل عصابة إجرامية أمريكية من أجل تسليمه إلى السلطات في واشنطن، وفقا لموقع ”Mk“ الروسي.

وقال بريغوجين في المذكرة: ”أدرك حقا أن الأعمال غير القانونية لهؤلاء الأشخاص تشكل تهديدا لحياتي؛ لأنها ستنطوي حتما على محاولة لاختطافي مقابل مكافأة مالية ومن ثم الاعتقال“.

وأشار رجل الأعمال المعروف بلقب ”طباخ بوتين“ إلى معلومات حول اختطاف هذه العصابة لمواطنين روس، من بينهم الباحث الروسي مكسيم شوغالي، الذي اعتقلته ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، وتم الإفراج عنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد جهود مضنية بذلتها موسكو.

وطلب بريغوجين من رئيس لجنة التحقيقات الفيدرالية في روسيا ألكسندر باستريكين، فتح قضية جنائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ووزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بموجب القانون الروسي.

ووضعت أمريكا بريغوجين على قائمة المطلوبين بسبب الاشتباه في تورطه في التدخل بالانتخابات الأمريكية.

كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي ”FBI“ عن مكافأة قدرها 250 ألف دولار مقابل معلومات عن بريغوجين؛ تسهل القبض عليه واعتقاله.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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