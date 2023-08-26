السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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طبول الحرب.. المجلس العسكري في النيجر يأمر القوات بالبقاء في "حالة تأهب قصوى"

منذ 57 دقيقة
قادة المجلس العسكري في النيجر

قادة المجلس العسكري في النيجر (رويترز)

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أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى تزايد التهديد بشن هجوم، وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان أمس الجمعة.

وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن “تتجنب أي مفاجأة بشكل عام”.

وأضافت أن “تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد”.

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو تموز، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها “عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية”، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.

    المصدر :
  • رويترز

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