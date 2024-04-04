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طبول الحرب تعلو.. والجيش الإسرائيلي يترقب بقلق الرد الإيراني!

منذ 15 ثانية
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

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اتخذت قيادة الجيش الإسرائيلي قراراً برفع درجة التأهب مع التركيز على سلاح الجو، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

من جهته، قال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأربعاء 3-4-2024) إنه تقرر عقب جلسات تقييم أمني وعسكري استدعاء قوات الاحتياط التابعة لمنظومة الدفاع الجوي.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن القرار يقضي بتعزيز منظومة الدفاعات الجوية في أنحاء إسرائيل كافة، وإنه جاء على خلفية الخشية من رد إيراني على مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في القصف الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واتهمت إيران وسوريا من جانبهما إسرائيل بتنفيذه.

وفي ذات الشأن، ذكر موقع “والا” الإسرائيلي أن الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ستطلق قريبا ما سماه حملة لإعداد المواطنين وتهيئتهم لتصعيد كبير على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا.

وجاء الهجوم الذي أسفر عن مقتل قائدين و5 مستشارين عسكريين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية في حي المَزة بدمشق، في وقت تسرّع فيه إسرائيل حملة طويلة الأمد على إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، بينما تعهد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالثأر.

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