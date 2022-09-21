طبول الحرب.. دعوة "مفاجئة" من الرئيس الصيني لجيش التحرير الشعبي!

أعلن الرئيس الصيني، ​شي جين بينغ​، أن “​جيش التحرير الشعبي الصيني​ يجب أن يركز على الاستعداد لأعمال قتالية حقيقة”.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في ​بكين​. وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام “الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش”.

وفي وقت سابق، وردا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأميركي لحماية تايوان، أعربت الحكومة الصينية عن استعدادها “لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة دولتها”.

وكان الرئيس الصيني قد حذر خلال كلمته يوم الاثنين الماضي أمام دول منظمة شنغهاي من محاولات القوى الخارجية للتحريض على “ثورة ملونة” (يقصد الثورات التي شهدتها أوروبا الشرقية مطلع التسعينيات وأدت لانهيار الاتحاد السوفياتي)، مطالبا الدول الأعضاء في المنظمة بالتصدي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي ذريعة.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، دعا شي الدول إلى الالتزام برؤية أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، وكذلك تبني مبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين بعنوان “عجز السلام وتحديات الأمن العالمي”.