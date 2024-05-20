طرح عام أولي لـ 20% من أسهم ألف للتعليم في بورصة أبوظبي

ألف للتعليم تعتزم طرح 20% من أسهمها في بورصة أبوظبي

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REUTERS

دبي 20 مايو أيار (رويترز) – أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، رسميا اليوم الاثنين عن عزمها طرح 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمالها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت ألف للتعليم في بيان إن المساهمين البائعين هم شركة تيكنوفا للاستثمار وشركة الشخص الواحد وشركة كريبتونايت للاستثمار ويعتزمون طرح ما يعادل 1.4 مليار سهم تمثل 20 بالمئة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، مضيفة أن المجموعة لن تحصل على أي عوائد من الطرح.

وأشارت إلى أن السعر النهائي للسهم في الطرح سيتحدد من خلال فترة بناء سجل الأوامر المقررة من 28 مايو أيار إلى الخامس من يونيو حزيران، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 12 يونيو حزيران.

وجمعت شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.2 مليار دولار من عائدات عمليات اكتتاب عام في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 66 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات من شركة إي.واي للاستشارات.

وسيأتي الطرح المزمع بعد عمليات إدراج أخرى لشركات متخصصة في مجال التعليم في المنطقة شهدتها السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك شركة تعليم القابضة، بينما أعلنت شركة أمانات القابضة الأسبوع الماضي أنها تدرس خيارات لمنصتها التعليمية، بما في ذلك الاكتتاب العام.

تأسست ألف للتعليم في عام 2016، وتوفر موارد تعليمية تراعي الخصوصية الثقافية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي للحكومات والمدارس من مراحل التعليم الابتدائي والثانوي وللمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وخدمت المنصة التعليمية للشركة نحو 1.1 مليون طالب مسجل و50 ألف معلم وسبعة آلاف مدرسة حتى نهاية العام الماضي. وتعمل في الإمارات وفي إندونيسيا والولايات المتحدة ودخلت المغرب في عام 2022 وقطر العام الماضي من خلال صفقة إعادة بيع.

كما أن لديها فريق مبيعات في السعودية ومصر.

وردا على سؤال عن صفقات اندماج واستحواذ محتملة لدفع الشركة إلى المزيد من النمو، قال جيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لألف للتعليم للصحفيين “تحظى مسيرة نمو الشركة بدعم قوي ومستمر بفضل تركيز الحكومة الإماراتية على توفير فرص التعليم عالي الجودة لقاعدة واسعة من الطلاب”.

وأضاف “تنسجم زيادة الإنفاق العالمي على التعليم مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة ألف للتعليم… وبدورنا نتطلع لترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق المحلي… وتوسيع نطاق منتجاتنا وحضورنا الجغرافي سواء ذاتيا أو من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية”.

وتتوقع المجموعة، التي حققت إيرادات بقيمة 750 مليون درهم (204.21 مليون دولار) وهامش ربح أساسي بنسبة 65 بالمئة العام الماضي، دفع حد أدنى لتوزيعات الأرباح بنسبة 90 بالمئة من صافي الربح لعامي 2024 و2025.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول مستشارا للإدراج في عملية الطرح، ويعمل أيضا كمدير رئيسي مشترك ومدير سجلات مشترك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)