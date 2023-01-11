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طرد ملوث باليورانيوم في مطار هيثرو بلندن.. والشرطة تحقق

منذ 54 دقيقة
عنصر أمن في لندن

عنصر أمن في لندن

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تحقق السلطات البريطانية في ضبط رجال شرطة الحدود لطرد ملوث باليورانيوم في مطار هيثرو بلندن.

وقالت شرطة العاصمة، الأربعاء: “تم تحديد كمية صغيرة للغاية من المواد الملوثة بعد فحص روتيني لطرد وارد إلى المملكة المتحدة في 29 ديسمبر”.

وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لها، تحقق في الحادث الذي لم يصاحبه أي اعتقالات.

وذكرت شبكة “بي بي سي” BBC أن اليورانيوم كان داخل شحنة من الخردة المعدنية.

وقال ريتشارد سميث، قائد الشرطة البريطانية، إن كمية المواد الملوثة “صغيرة للغاية، وذكر خبراء أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور”.

وأضاف: “لا يبدو أن الأمر مرتبط بأي تهديد مباشر، لكن التحقيق مستمر”

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