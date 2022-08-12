طعنة في العنق.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادثة "سلمان رشدي"

تعرّض الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة الجمعة، ونفقاً لما أكدته شرطة ولاية نيويورك الأمريكية

وجاء في بيان للشرطة نقلته فرانس برس أن “مشتبها به هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. تعرّض رشدي للطعن في العنق وتم نقله بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة. ولا معلومات حتى الآن حول وضعه”.

وذكرت أسوشيتد برس أن رجلا اقتحم المنصة في مؤسسة تشوتوكوا وبدأ في لكم أو طعن رشدي أثناء تقديمه للجمهور، مضيفة أن رشدي سقط على الأرض فيما تم تقييد المهاجم.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا رشدي مضرجا بالدماء وأن مجموعة صغيرة حاولت رفع ساقيه فيما بدا وأنها محاولة لإسعافه، وأنه طلب من الحضور الخروج من القاعة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستخدمون عبر تويتر تجمع الأشخاص حول الكاتب بعد الهجوم.

وقالت كاثي هاوتشول، حاكمة نيويورك، في إفادة نقلتها رويترز: “نحن نأخذ حماية كل فرد في ولايتنا، سواء أكانوا مقيمين أم زوارا، فإننا نأخذ ذلك على محمل الجد. ولذا فمن المحزن أن تعلم أنه في غضون الساعة الماضية، تعرض سلمان رشدي، وهو شخص بارز ، للهجوم على خشبة المسرح في غرب نيويورك قبل أن يكون على وشك إلقاء خطاب”.

وأضافت “إنه على قيد الحياة. تم نقله جوا إلى بر الأمان. ولكن هنا شخص قضى عقودا في التحدث عن الحقيقة حول السلطة. شخص ما كان هناك غير خائف، على الرغم من التهديدات التي تبعته طوال حياته البالغة، على ما يبدو”.

وذكرت أن الواقعة حدثت في مؤسسة تشوتوكوا التي “يجتمع فيها أبرز المتحدثين وقادة الفكر والسياسيين والقضاة والجميع معا للتشارك بحرية التعبير عن الفكر. لذلك هذا مكان مثالي ومناسب بشكل مثالي له ليكون قادرًا على التكلم بحرية. وهذا ما كان يحاول فعله في الساعة الأخيرة فقط قبل أن يتعرض للهجوم”.

وأضافت أن رشدي “يحصل على الرعاية التي يحتاجها في مستشفى محلي. سأقدم المزيد من المعلومات حول هوية الجاني وسيتم رفع القضية، في ذلك الجزء من الدولة”.

وشددت على أن الولاية تدين ما حدث “نحن ندين كل أعمال العنف. ونريد أن يشعر الناس بحرية التحدث وكتابة الحقيقة. وسأستمر في حماية ذلك كل يوم بصفتي حاكمتكم”.