طعن أساتذة جامعيين أمريكيين في متنزه بشمال شرق الصين

ذكرت وسائل إعلام ومسؤولون حكوميون بالولايات المتحدة أن أربعة أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة بولاية أيوا‭‭ ‬‬أصيبوا في هجوم طعن في متنزه عام بإقليم جيلين شمال شرق الصين أمس الاثنين.

وقال آدم زابنر، وهو نائب عن ولاية أيوا، لرويترز إن شقيقه بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل في أيوا.

وأوضح أن المجموعة كانت تزور معبدا في متنزه بيشان عندما هاجمهم رجل بسكين. ولم ترد تقارير عن الدافع.

وتداول مقطع فيديو أظهر أشخاصا ممددين على الأرض التي غطتها الدماء في حديقة أمس الاثنين على منصة إكس، مع عدم وجود أي أثر للصور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وتمكنت رويترز من تحديد موقع تصوير الفيديو بناء على الحروف الصينية المكتوبة على الجدران وعلامات أخرى، لكن دون التأكد من موعد تصوير الفيديو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الوزارة على علم بتقارير عن “حادث طعن” في جيلين بالصين وتتابع الوضع.

ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليقات حول الحادث، كما لم ترد تقارير في وسائل الإعلام الصينية.

وكان الأساتذة من كلية كورنيل في مهمة ضمن برنامج لتبادل خبرات التدريس مع جامعة شريكة، وهي جامعة بيهوا في مدينة جيلين.