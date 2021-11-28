طعن شرطي في باريس والسلطات تبحث عن المشتبه به

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بتعرض شرطي، خارج فترة عمله، للطعن وإصابته بجروح، فيما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال المشتبه به.

وقالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، إن ضابط يبلغ 29 عاما أصيب بجروح خطيرة بعد طعنه في أحد مراكز التسوق بباريس.

وأشارت تقارير إلى اندلاع مشادة بين الشرطي الذي كان رفقة شريكته، ومجموعة من 4 أو 5 أفراد، حيث قام أحدهم بطعنه مرتين في بطنه.

ونقل الشرطي المصاب إلى المستشفى بسبب حالته الخطرة، فيما اعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم في باريس، يعتقد أن أحدهم ألقى سكينا في الشارع الذي وقع به حادث الطعن.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بدء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجاني.