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طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

منذ 31 دقيقة
علم الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة

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تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أواخر 2022، مما يرجح أن زيادة عدد الوظائف تظل قوية في يناير\كانون الثاني.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 16 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 187 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 يناير\كانون الثاني، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 207 آلاف في الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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