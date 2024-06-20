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طلبات البطالة في أمريكا تنخفض إلى 238 ألفا الأسبوع الماضي

منذ ساعتين
البطالة - تعبيرية

البطالة - تعبيرية

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أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل بشكل عام احتفظت بقوتها على الرغم من التراجع التدريجي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بنحو خمسة آلاف طلب لتصل إلى 238 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو حزيران. وجاء ذلك بعد ارتفع العدد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في الأسبوع السابق له.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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