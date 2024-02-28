الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ترتفع في 2023 لأعلى مستوى منذ أزمة 2015-2016

منذ 24 ثانية
مهاجرون

مهاجرون

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، أن طلبات اللجوء في التكتل قفزت 18 بالمئة إلى 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين‭ ‬في 2015-2016.

ومن المرجح أن تؤدي البيانات الجديدة إلى إثارة جدل محتدم بالفعل حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة وكذلك انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران.

وظل السوريون والأفغان، وفقا للوكالة، يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء. وفي تحول جديد، شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين وزادت الطلبات المقدمة منهم 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600 في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف على غزة
غزة تحت النار
ممثلون عن فتح وحماس يلتقون غداً في موسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة
قتلى من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 في معارك غزة
قبو سفالبارد العالمي للبذور
قبو نهاية العالم يتلقى رقما قياسيا من البذور

الأكثر قراءة

مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
غارة إسرائيلية على بعلبك
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟