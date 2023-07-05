طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع أقل من المتوقع في مايو

زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأقل من المتوقع في مايو أيار، إذ تبدد أثر قفزة في طلبيات الطائرات المدنية جزئيا بفعل تراجع الطلب في قطاعات أخرى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن طلبيات المصانع زادت 0.3 بالمئة بعد أن ارتفعت بالنسبة نفسها في أبريل نيسان.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات 0.8 بالمئة. وارتفعت الطلبيات 0.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي، تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات، التي تُشترى غالبا بالائتمان، بالإضافة إلى إدارة الشركات مخزوناتها بحرص تحسبا لضعف الطلب.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض في يونيو حزيران، في ثامن شهر تظل فيه قراءة المؤشر أدنى من 50، مما يشير إلى انكماش حجم التصنيع. وتلك هي الفترة الأطول منذ فترة الكساد العظيم.

وزادت الطلبيات على معدات النقل 3.8 بالمئة في مايو أيار بعدما زادت 4.8 بالمئة في أبريل نيسان. وقفزت الطلبيات على الطائرات المدنية 32.8 بالمئة، لكن الطبيات على المركبات هبطت 0.6 بالمئة.

وقفزت الطلبيات على الآلات 1.2 بالمئة، بينما زادت طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.3 بالمئة.