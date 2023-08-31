طلب العفو من ملك تايلاند.. ملياردير ورئيس وزراء سابق يواجه السجن 8 أعوام

قال ويتسانو كريا-نام وزير العدل التايلاندي المنتهية ولايته (الخميس 31-8-2023) إن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.

وعاد تاكسين، وهو من أشهر الساسة في تايلاند، إلى البلاد بعد غياب لمدة 15 عاما بالخارج حيث عاش في منفي باختياره من أجل تجنب السجن.

وصل تاكسين في طائرة خاصة ولوح لأنصاره بالتحية قبل أن يساق إلى السجن لقضاء حكم بالسجن لمدة ثمانية أعوام لإدانته بسوء استغلال السلطة وتضارب المصالح في فترة توليه منصبه.

والملياردير تاكسين كان أحد عمالقة قطاع الاتصالات في البلاد ولا يزال يتمتع بنفوذ في المشهد السياسي التايلاندي إذ تمكنت أحزاب موالية له من الفوز في كل انتخابات جرت على مدى العقدين المنصرمين وصولا للعام الجاري.

وفي أول ليلة يقضيها في السجن، تم نقله لمستشفى تابعة للشرطة بسبب شكواه من ألم في الصدر وارتفاع في ضغط الدم.

ورفض ممثل لتاكسين الرد على طلب للتعليق عندما سألته رويترز عن طلب الحصول على العفو الملكي.

ويتعين تقديم طلب الحصول على العفو الملكي من دائرة الإصلاحيات إلى وزير العدل. وإذا لم يحصل تاكسين على العفو الملكي، فسيتعين عليه الانتظار لمدة عامين ليتقدم بطلب للحصول على آخر.