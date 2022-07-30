طلب روسي غريب للإفراج عن أميركيين محتجزين

طلب مسؤولون حكوميون روس إدراج عقيد سابق من وكالة التجسس الروسية أدين بالقتل في ألمانيا العام الماضي في المبادلة المقترحة من الولايات المتحدة مع تاجر أسلحة سيئ السمعة وهو فيكتور بوت، مقابل بريتني غرينر وبول ويلان، حسب ما ذكرت مصادر متعددة مطلعة على المناقشات لشبكة “سي إن إن” CNN.

وقالت المصادر إن الروس أوصلوا الطلب إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من خلال قناة خلفية غير رسمية تستخدمها وكالة التجسس الروسية المعروفة باسم FSB، وأضافوا أنهم يريدون إطلاق سراح فاديم كراسيكوف، حيث أدين كراسيكوف في ديسمبر الماضي بقتل مقاتل شيشاني سابق يدعى سليم خان “تورنيك” في كلاينر تيرغارتن ببرلين عام 2019، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

واعتبرت المصادر الطلب إشكاليا لعدة أسباب، من بينها أن كراسيكوف لا يزال محتجزا لدى ألمانيا، ولأن الطلب لم يتم إبلاغه رسميا، ولكن من خلال القناة الخلفية لـ FSB، لذلك لم تعتبره الحكومة الأميركية ردا مشروعا على عرض الولايات المتحدة.

ولكن تأكيدا على مدى تصميم إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة غرينر وويلان إلى الولايات المتحدة، أجرى المسؤولون الأميركيون تحقيقات هادئة مع الألمان حول ما إذا كانوا على استعداد لضم كراسيكوف في العملية، وفقا لما قاله مصدر رفيع في الحكومة الألمانية.

وقال المصدر الألماني إن المحادثات لم ترتق أبدا إلى المستويات العليا للحكومة الألمانية، وإن إدراج كراسيكوف في عملية التبادل لم يتم النظر فيه بجدية. لكن المناقشات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تكشف أن المسؤولين الروس انخرطوا إلى حد ما على الأقل في اقتراح الولايات المتحدة.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لشبكة “سي إن إن”، إن “احتجاز أميركيين ظلما كرهائن لإطلاق سراح قاتل روسي محتجز لدى دولة ثالثة ليس عرضا مضادا خطيرا فقط، إنها محاولة بسوء نية لتجنب الصفقة المطروحة على الطاولة التي يجب على روسيا اتخاذها”.

وقال جون كيربي في مقابلة صحافية “إنها محاولة سيئة النية”.

وقالت مصادر متعددة لشبكة “سي إن إن”، إنه حتى لو لم يكن كراسيكوف، فمن المرجح أن يطالب الروس بالإفراج عن سجينين مقابل غرينر وويلان. وأشار مسؤولون حكوميون روس علنا في الأسابيع الأخيرة إلى أنهم يريدون أن يروا الإفراج عن بوت ورومان سيليزنيف، وهو هاكر مدان يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 27 عاما في الولايات المتحدة.

لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن روسيا تحاول فقط كسب الوقت من خلال تقديم عروض غير جادة حتى تنتهي محاكمة غرينر.

وتحاكم غرينر بتهمة دخول روسيا في فبراير الماضي مع زيت القنب في أمتعتها، وهو أمر قالت إنها تستخدمه لتخفيف الألم. وأُدين ويلان بتهمة التجسس في عام 2020، وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 عاما. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنهما احتجزا دون وجه حق.