طلب من الهند لأوبك+ قبيل اجتماع الرابع من ديسمبر المقبل

حث وزير النفط الهندي (الاثنين 31-10-2022) مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط على مراعاة تأثير قرارها المقبل المتوقع في الرابع من ديسمبر كانون الأول على المستهلكين في ظل ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

وقال هارديب سينغ بوري لرويترز على هامش مؤتمر كبير لقطاع البترول في أبوظبي إن قرار أوبك+ قرار “سيادي”.

وأضاف “الأمر بالكامل بيد المنتجين لتحديد مقدار ما يريدون إنتاجه والسعر الذي يريدون البيع به”.

لكنه استطرد “عليهم أن يأخذوا في الحسبان ما يحدث في العالم، وما هو تأثير قراراتهم”.

ومضى قائلا إن الهند تعتمد على الواردات لتوفير 85 بالمئة من احتياجاتها من النفط كما تستهلك البلاد نحو خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، وهو ما يمثل خمسة بالمئة تقريبا من الاستهلاك العالمي.

وتابع “لقد ارتفع إنتاجنا من الغاز 18 بالمئة العام الماضي، وسوف يرتفع بنسبة 18 بالمئة أخرى هذا العام، لكننا أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم واستهلاكنا آخذ في الارتفاع.

“نعمل على تنويع اقتصادنا. لم أشتر الطاقة من الولايات المتحدة مطلقا، لكننا ننفق الآن 20 مليار دولار سنويا (على الطاقة). نحن نتطلع إلى أي مصدر آخر، أينما تأتي الطاقة”، مضيفا أن الهند تعمل على تسريع استخدام مصادر الطاقة البديلة.

وارتفعت حصة روسيا من واردات النفط الهندية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23 بالمئة في سبتمبر أيلول، متجاوزة السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد للبلاد بعد العراق.