طلقات تحذيرية ضد متظاهرين مؤيدين لرئيس النيجر... وتكليف بنين مهمة وساطة

عمد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء محاولة انقلاب في النيجر، الاربعاء، إلى تفريق متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد بازوم في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق ما افاد مراسل لفرانس برس، في الاثناء، يتوجه رئيس بنين باتريس تالون الى النيجر للقيام بوساطة.

وحصل ذلك عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز بازوم.

وأصيب متظاهر واحد على الاقل من دون معرفة ما إذا كان أصيب بالرصاص أم أنّه سقط خلال التدافع الذي أعقب اطلاق النار.

ويحتجز عناصر في الحرس الرئاسي بازوم منذ صباح الاربعاء، بعد فشل مفاوضات حول نقاط لا تزال غير معروفة.