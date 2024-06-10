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طهران تؤكد استمرار الحوار مع القاهرة لتطبيع العلاقات

منذ 58 دقيقة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

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أكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المحادثات مع مصر مستمرة على أعلى مستوى دبلوماسي.

وقال كنعاني، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي في سياق الحديث عن العلاقات الإيرانية المصرية، “لحسن الحظ، استمرت عملية المحادثات بين إيران ومصر على أعلى مستوى دبلوماسي ووزيري خارجية البلدين”.

وأضاف أنه بعد وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استمرت المباحثات على مستوى القائم بأعمال وزير الخارجية، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات، متابعا أن هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني بالوكالة على باقري في آخر محادثة له مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قد صرح الأربعاء الماضي بأن الوزير شكري وعلى باقري توافقا على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة.

يشار إلى أن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، قد رحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر، مؤكدا أن لا “تحفظات في هذا الصدد” لديه.

وتدهورت العلاقات بين طهران والقاهرة عقب اندلاع “الثورة الإسلامية” عام 1979 في إيران واعتراف مصر بإسرائيل، لكنها لم تنقطع بشكل كامل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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