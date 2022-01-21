طهران تتبرأ من تصرفات الحوثيين.. لا علاقة لنا بالهجوم على “أبو ظبي”

نفت السفارة الإيرانية في العاصمة الباكستانية “إسلام أباد”، وجود أي علاقة للنظام الإيراني، في هجوم مليشيا الحوثي على منشآت حيوية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وردت السفارة، اليوم الجمعة، على ما ورد في افتتاحية صحيفة “داون” الصادرة باللغة الإنكليزية يوم 19 كانون الثاني تحت عنوان “الإمارات تعرضت للهجوم”، نافية ذلك بشدة، ومؤكدة أن “إطلاق مثل هذه المزاعم سيترك تأثيراً سلبياً على الرأي العام تجاه العلاقات بين البلدين، کما يؤثر سلباً على الجوانب الإيجابية للعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدین”.

وأضافت السفارة في بيان، أن “نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى تحريف الحقائق ويتجاهل احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسیادة جيرانها ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتجاهل النهج البناء لإیران المبني على حسن الجوار ووقف إطلاق النار باليمن وحل الخلافات بين الدول الضالعة في الأزمة اليمنية وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية”.

وقالت، إن “الصحيفة اتهمت إيران بدعم الذين شنوا الهجوم على الإمارات من دون إظهار أي دليل أو إثبات، کما أشارت إلی دور إيران المحتمل في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية”، مضيفة أن “السفارة تنفي بشدة هذه المزاعم وتؤکد أن الأمم المتحدة لم تجد أي دليل على تورط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحادث”.