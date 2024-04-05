طهران.. تشييع قتلى الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية بدمشق

أقيمت في طهران، اليوم الجمعة مراسم تشييع لجنود الحرس الثوري الذين قتلوا في الهجوم على القسم القنصلي بسفارة إيران في دمشق، وذلك في إطار فعاليات “يوم القدس العالمي”.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، شارك الكثير من الإيرانيين في مراسم التشييع في ساحة “الفردوسي” بطهران، أطلقوا خلالها هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت أنه سيتم إرسال جثمان القتلى بعد المراسم إلى البلدات التي سيُدفنون فيها.

وتحتفل إيران بيوم القدس العالمي في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك سنويا.

ومساء الاثنين، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم جنرالان.

يأتي هذا التصعيد بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.