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طهران تصعّد: الاتفاق النووي حيّ بفضل بقائنا فيه!

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 11:32 مساءً
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

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أعلنت الحكومة الإيرانية بأنها غير ملزمة بالرد على طلب الوكالة الذرية بشأن اتفاق المراقبة، وذلك بعد مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بضرورة الرد الفوري على ذلك.

كما ردت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي بشأن ضرورة عودتها إلى الاتفاق النووي، أن “إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه”، مضيفة أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق عبر رفع العقوبات وتنفيذ التزاماتها “بشكل مؤثر”.

وأضافت أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة إلى الاتفاق النووي وليس إيران، مشيرة إلى أن “الاتفاق النووي حي بفضل بقاء إيران فيه على الرغم من انسحاب واشنطن وعدم التزام الأوروبيين به”.

وتابعت الخارجية الإيرانية: “أكدنا خلال مفاوضات فيينا أن واشنطن من أحدث خللا في توازن الاتفاق النووي وأعاق تنفيذه”.

وأكدت أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وتخلت عن استخدام العقوبات كأداة للضغط”.

وشددت طهران على عدم تغير موقفها منذ بداية مفاوضات فيينا، مؤكدة أن إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق.

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