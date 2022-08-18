طهران تطالب بالإفراج عن مواطن إيراني محتجز في السعودية

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في اتصال هاتفي مع نظيره العماني، الخميس، إن الجمهورية الإسلامية تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن مواطن لها احتُجز في المملكة أثناء أداء فريضة الحج.

ولا يزال الحج أحد مجالات التعاون القليلة بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية، اللتين قطعتا العلاقات في عام 2016.

ونقلت وكالة فارس عن مجتبى ذو النور عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قوله “إذا لم يظهر السعوديون حسن النية ويطلقوا سراح الحاج، فمن الطبيعي أن تتخذ إيران إجراءات مضادة”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرجل اعتقل بسبب حمله صورة لقاسم سليماني، القائد بالحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في يناير كانون الثاني 2020.

وأجرت إيران والسعودية، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة، حتى الآن خمس جولات من المحادثات في العراق سعيا لتطبيع العلاقات.

ولم تذكر وكالة فارس تفاصيل عن سبب مناقشة الموضوع مع الوزير العماني، لكن السلطنة وسيط منذ فترة طويلة بين طهران وخصومها.