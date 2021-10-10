طهران تلجأ لليورانيوم المعدني بديلاً عن المخصب.. فما السبب؟

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأحد، البدء في التخطيط لإنتاج اليورانيوم المعدني لاستخدامه في مفاعل طهران.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة فارس: “سنستخدم اليورانيوم المعدني بديلا عن المخصب بنسبة 20% لأنه أكثر كفاءة منه”.

كما أكد أنه تم نصب أجهزة الطرد المركزي (IR2m) ويجري العمل لتصنيع أجهزة الطرد المركزي (IR6).

يشار إلى أن إسلامي، كان قد أقر في تصريح سابق بأن بلاده تملك أكثر من 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني مساء أمس السبت: “لقد تجاوزنا الـ 120 كيلوغراماً”، مضيفا “لدينا أكثر من هذا الرقم”. وتابع: “عليهم (القوى الغربية) تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك”.

يشار إلى أنه في أيلول الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، بنسبة أعلى مما هو مسموح لها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وقدر تقرير الوكالة الأخير امتلاك إيران 84,3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% (مقابل 62,8 كيلوغرام وفق تقارير سابقة للوكالة الدولية خلال شهر أيار).

يذكر أنه بموجب الاتفاق النووي لا يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3,67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لصناعة سلاح نووي.