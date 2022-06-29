طهران تنفي توقف المحادثات غير المباشرة مع أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الأربعاء إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم تنته بعد.

وكانت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية نقلت في وقت سابق اليوم عن مصادر مطلعة قولها إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انتهت في الدوحة دون نتائج.

وقال كنعاني “المحادثات… لم تنته بعد، وسينعقد اجتماع آخر ظهر اليوم بين كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا”.

وبدأت أمس في الدوحة المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث التقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني بمبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي سيتنقل جيئة وذهابا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وبدأت أمس في الدوحة المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث التقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني بمبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي سيتنقل جيئة وذهابا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وترفض إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى ترتيب محادثات “التقارب” التي يشارك فيها مورا.

وكادت الحياة تعود إلى الاتفاق النووي في مارس/ آذار، لكن المحادثات تعثرت، خاصة بسبب إصرار طهران على رفع الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.