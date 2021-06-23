طهران لن تبرم اتفاقا نوويا جديدا مع القوى الدولية في فيينا

قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني ”لن نبرم اتفاقا نوويا جديدا، والمفاوضات جارية بشأن التوصل إلى آلية لمنع تكرار ما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب“.

وأضاف أن ”رئيس الفريق الإيراني المفاوض نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريرا للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي بشأن المفاوضات النووية، ونحن ننتظر اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي سيحسم الموقف النهائي بشأن أي اتفاق محتمل“.

وفي وقت سابق، أعلن موقع الرئاسة الإيرانية، أن حسن روحاني عقد اجتماعا هو الثاني من نوعه مع الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، دون الخوض في التفاصيل.

وتعمل حكومة روحاني الذي ستنتهي ولايته الثانية في آب/أغسطس المقبل، على الإسراع في الوصول لاتفاق مع مجموعة ”4+1“ بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وواجهت إيران عقوبات اقتصادية صارمة أوجدت لها الكثير من المشاكل الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة ومنع تصدير النفط.