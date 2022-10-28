طهران: موقفنا من أزمة أوكرانيا يقوم على رفض إرسال أسلحة إلى الأطراف المتنازعة

قال وزير خارجية إيران “حسين أمير عبد اللهيان”، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني “دميتري كوليبا”، إنّ موقف طهران من أزمة أوكرانيا يقوم على مبدأ رفض إرسال أسلحة إلى الأطراف المتنازعة.

وأضاف عبد اللهيان: “سياستنا في ما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا تقوم على مبادئ احترام وحدة أراضي الدول، ورفض إرسال أسلحة إلى الأطراف المتنازعة، وضرورة وقف الأعمال القتالية”.

كما نفى ما تردد عن قيام إيران بتسليم طائرات بدون طيار للجانب الروسي، مؤكدًا استعداد طهران “لعقد اجتماعات مشتركة بمشاركة خبراء عسكريين” لبحث هذه الاتهامات.

كوليبا من جهته، لفت إلى أنّه تلقّى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني وأنه طالب طهران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا.

وقال كوليبا على تويتر: “طلبت من إيران أن توقف على الفور تدفق الأسلحة إلى روسيا، والتي تُستخدم لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إيران بإرسال طائرات مسيّرة إيرانية الصنع إلى روسيا، تستخدمها القوات الروسية في ضربات مدمرة تستهدف البنية التحتية الأوكرانية. وتنفي إيران الاتهام.