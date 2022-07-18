طيران الإمارات: السفر الجوي يجب أن يصمد في وجه الاضطرابات

قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، اليوم الاثنين إن قطاع السفر الجوي الذي يعاني اضطرابات شديدة سيعود إلى حالة التوازن في عام 2023 ويتعين أن “يصمد” حتى ذلك الحين.

وانتقد كلارك، الذي كان يتحدث في فعالية في معرض فارنبرة للطيران، مديري مطار هيثرو لعدم توقعهم انتعاش السفر قبل فوات الأوان مما تسبب في تأخيرات.

ولعبت مشكلات حركة الطيران دورا أيضا. وقال كلارك للمسؤولين التنفيذيين من القطاع “كثيرون تأخروا كذلك”.

وجاءت تصريحات كلارك بعد أن رفضت طيران الإمارات يوم الخميس بغضب مطالب مطار هيثرو بخفض الطاقة الاستيعابية وتعهدت بمواصلة تسيير ست رحلات يوميا بطائرات إيرباص إيه380.

وأعلنت شركة الطيران والمطار في وقت لاحق عن اتفاق للحد من مبيعات التذاكر الجديدة للرحلات الجوية من مطار هيثرو حتى منتصف أغسطس آب.

وقال كلارك إن طيران الإمارات قد تدرس في نهاية الأمر نقل واحدة من رحلاتها الست لمطار هيثرو إلى مطار جاتويك في لندن في إطار اتفاق لتخفيف الضغط.

وتابع أن القيود التي يفرضها المطار في اللحظة الأخيرة أكثر تعقيدا بالنسبة لطيران الإمارات عنها بالنسبة للعديد من الشركات الأوروبية بسبب تنوع الوجهات بعيدا عن مركزها في دبي مما يعني أن ركابا من مختلف أرجاء العالم قد يتأثروا.