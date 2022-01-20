طيران الإمارات تستأنف رحلاتها للمدن الأمريكية

قررت شركة طيران الإمارات، الخميس، استئناف رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 إلى الولايات المتحدة، بعدما أوقفت استخدامها للطائرة بسبب الخلاف المستمر حول طرح خدمات الجيل الخامس “جي 5” الجديدة هناك.

ألغت شركات الطيران الدولية التي تعتمد بشكل كبير على طائرات بوينغ 777 ذات الجسم العريض وطائرات بوينغ الأخرى، الرحلات السابقة أو تحولت إلى طائرات مختلفة الأربعاء بعد تحذيرات من إدارة الطيران الفيدرالية وشركة “بوينغ” في شيكاغو بشأن التداخل المحتمل بين هوائيات الجيل الخامس الجديدة وأنظمة الطائرات.

وكانت طيران الإمارات التي يقع مقرها في دبي، وهي شركة طيران مهمة بين الشرق والغرب ولا تستخدم سوى طائرة 777 وطائرة إيرباص إيه 380 ذات الطابقين، من بين أكثر شركات الطيران تأثرا بقرار إدارة الطيران الفيدرالية وشركة “بوينغ”.

وقالت طيران الإمارات إن رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 إلى شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيوارك وأورلاندو وسياتل، ستستأنف يوم الجمعة.

وسوف تعود الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، التي استخدمت عليها الناقلة طائرات إيه 380 بشكل مؤقت، إلى العمل بطائرات بوينغ 777، السبت القادم.

وفي السياق، اعتذر تيم كلارك، رئيس شرطة طيران الإمارات، في بيان لعملاء شركة الطيران عن العطل.

وقال كلارك إن “السلامة ستكون دائما على رأس أولوياتنا، ولن نراهن أبدا على هذه الجبهة. نرحب بآخر التطورات التي تمكننا من استئناف روابط النقل الأساسية إلى الولايات المتحدة لخدمة المسافرين وشركات الشحن.”

وأضاف “لكننا ندرك جيدا أيضا أن هذا إرجاء مؤقت، وأن الحل طويل الأمد سيكون مطلوبا”.

نشرت شبكات محمولة مماثلة في أكثر من ثلاثين دولة، ولكن الاختلافات الرئيسية في بنية تصميم شبكات الولايات المتحدة أثار القلق بشأن المشكلات المحتملة لشركات الطيران.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية منحت الموافقة يوم الأربعاء على هبوط المزيد من أنواع الطائرات في ظروف رؤية منخفضة بالقرب من إشارات الجيل الخامس، بما في ذلك طائرة بوينغ 777.