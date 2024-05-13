طيران الإمارات تعلن عن نمو ملحوظ في أرباحها السنوية إلى 17.23 مليار درهم

أعلنت طيران الإمارات ومقرها دبي اليوم الاثنين عن ارتفاع أرباحها السنوية بأكثر من 60 بالمئة إلى 17.23 مليار درهم (4.69 مليار دولار)، بعد أرباح بلغت 10.6 مليار درهم العام السابق.

ونقلت شركة الطيران 51.9 مليون مسافر في العام المنتهي في 31 مارس آذار، مع ارتفاع عدد المقاعد المتاحة 21.4 بالمئة.

وقال أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات “نمضي في مسيرتنا بنظرة مستقبلية إيجابية، ونتوقع أن يتواصل الطلب القوي على النقل الجوي والسفر في الأشهر المقبلة”

وأضاف “سنواصل مراقبة التكاليف والعوامل الخارجية مثل أسعار الوقود وتقلبات أسعار صرف العملات والتغيرات الاجتماعية والسياسية. لقد كان نموذج أعمالنا موضع اختبار من قبل، وأنا واثق من مرونتنا وقدرتنا على الاستجابة السريعة للفرص والتحديات”.

ووفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة لموظفيها واطلعت عليها رويترز، ستدفع الشركة لموظفيها مكافأة تعادل راتب 20 أسبوعا.

وأعلنت الشركة الأم، مجموعة الإمارات، عن تحقيق أرباح سنوية قياسية بلغت 18.66 مليار درهم (5.08 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024 وزيادة في إيرادات المجموعة بنسبة 14.6 بالمئة.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)