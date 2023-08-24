رئيس نيجيريا يوجه بحل خلاف مع طيران الإمارات

أشار المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس وجه بحل خلافات مع شركة طيران الإمارات ومشكلة تتعلق بإصدار الإمارات للتأشيرات على الفور.

وتوقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات للنيجيريين العام الماضي بعد أن أوقفت طيران الإمارات في دبي رحلاتها بسبب عدم قدرتها على الحصول على أموالها من أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وقال مكتب تينوبو في بيان اليوم الخميس إنه اجتمع مع سفير الإمارات لدى نيجيريا سالم سعيد الشامسي وأن تينوبو مستعد للتدخل “شخصيا” في النزاع.

وقال تينوبو في البيان “يتعين علينا العمل سويا. يتعين علينا الاتفاق على قضايا الطيران والهجرة الأساسية”.

ونقل البيان عن الشامسي قوله “توصلنا إلى شيء ما. هذه قضايا صغيرة، كلها داخل الأسرة، وستجد طريقها إلى الحل”.

وقالت طيران الإمارات في مارس آذار إن لديها عائدات “كبيرة” محتجزة في نيجيريا وإنها حققت تقدما بطيئا في الحصول على الأموال المحتجزة.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في مارس آذار إن نيجيريا تحتجز ما لا يقل عن 743 مليون دولار من العوائد التي حققتها شركات الطيران الدولية العاملة في البلاد.

وتواجه نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، نقصا في العملات الأجنبية على الرغم من بعض الإصلاحات.