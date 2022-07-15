طيران الاتحاد تعلن تسيير رحلاتها من وإلى مطار هيثرو بكامل طاقتها في يوليو

قالت شركة طيران الاتحاد في أبو ظبي الجمعة إنها ستسير كل رحلاتها الخمس يوميا من مطار هيثرو بلندن وإليه بكامل طاقتها حتى نهاية يوليو تموز على الرغم من طلب أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما خفض الطاقة الاستيعابية للرحلات لتخفيف الزحام.

وطلب المطار من طيران الاتحاد هذا الأسبوع التوقف عن بيع بعض تذاكر الرحلات الصيفية، ليحدد العدد الإجمالي للمسافرين يوميا من المطار عند مئة ألف مسافر لتخفيف الضغط على عملياته التي لم تتمكن من مواكبة الطلب.

وقال متحدث باسم شركة الطيران في رسالة بالبريد الإلكتروني “سنقوم بتشغيل جميع رحلاتنا اليومية الخمس من لندن وإليها بكامل طاقتها حتى نهاية يوليو وننتظر مزيدا من المعلومات حول خطط المطار على المدى الطويل لشهر أغسطس”.

وأجرت شركة الطيران بعض التغييرات على الخدمات بما يشمل إعادة جدولة بعض الخدمات للعمل بعيدا عن فترات الذروة في المطار.

وقالت الشركة “أولويتنا خلال الأشهر القادمة تتمثل في الحفاظ على مرونة عملياتنا وحماية خطط سفر عملائنا الذين يتنقلون من مطار (هيثرو) وإليه”.

ولم يرد متحدث باسم مطار هيثرو على إعلان الشركة لكنه كرر في المقابل التصريحات التي أدلى بها المطار في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه اضطر إلى خفض الطاقة الاستيعابية بعدما فشلت مشاورات استمرت شهورا مع شركات الطيران في إيجاد حل.

وقال المطار إن المشكلة الأساسية هي نقص عدد الموظفين.

ووضع مطار هيثرو ومطارات أوروبية أخرى حدا أقصى لعدد الركاب لتقليل تأخر الرحلات أو إلغائها بسبب ارتفاع الطلب ونقص الموظفين بعد عمليات التسريح الضخمة للعمال أثناء الوباء.

وقالت طيران الإمارات في دبي يوم الخميس إنها لن توقف رحلات العودة الست اليومية إلى مطار هيثرو، على الرغم من قولها إن المطار هدد باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تمتثل شركة الطيران الخليجية.

وتعتمد طيران الاتحاد، مثلها مثل طيران الإمارات، على الركاب الدوليين الذين يسافرون في رحلات ربط عبرها. وليس لدى شركة الطيران المملوكة للدولة سوق محلية لتعويض أثر نزول حركة الرحلات الدولية.